Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение генерал-майора в сети.

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Нет никаких оправданий убийству

Драпатый в сети заявил, что убийства военных в тылу – это красная линия, которую нельзя пересекать. Командующий Сухопутных войск отметил, что не имеет права молча наблюдать за волной пренебрежения к защитникам Украины, которая только растет. Военный акцентировал, что подобные действия – за гранью того, что можно терпеть.

Все не происходит внезапно. Мы уже видели случаи унижения и агрессии в отношении наших защитников, но я не видел острой реакции общества на это. Теперь имеем прямые вооруженные нападения. Так действует враг. Он работает с нами и между нами, пока мы рассматриваем, кто что лайкнул,

– написал Драпатый.