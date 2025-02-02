Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на полицию Днепропетровской области. Это уже второй подобный инцидент, который случился в Украине за 2 дня.
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Что известно о взрыве возле ТЦК в Павлограде
В полиции рассказали, что сообщение о чрезвычайном происшествии поступило в полицию около 18:40. На место немедленно выехали полицейские.
По предварительной информации, в результате взрыва неустановленного предмета ранения получил мужчина,
– отметили в полиции Днепропетровщины.
Сейчас полицейские проводят соответствующие следственные действия. Все детали правоохранители пообещали предоставить позже.
Пока ни в Днепропетровском областном ТЦК и СП, ни в Павлоградском РТЦК и СП ничего не писали об этом взрыве.
Между тем в полиции Днепропетровщины также сообщили Суспильному, что, по предварительным данным, ранения получил военнослужащий.
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Что известно об инцидентах с ТЦК в Украине за последние дни
- В Ровно вечером 1 февраля вечером произошел взрыв в помещении Ровенского территориального центра комплектования и социальной поддержки. В результате инцидента погиб 1 человек, а еще 6 получили ранения. На месте работали правоохранители и представители СБУ.
- Позже пресс-секретарь Управления СБУ Ровенской области Анна Свинцицкая-Савчук рассказала журналистам Суспильного, что сейчас состояние пострадавших, которые получили ранения из-за взрыва в Ровенском ТЦК и СП, не комментируют. Следственные действия по этому инциденту еще продолжаются.
- До этого в Пирятине, что в Полтавской области, ночью 31 января на заправке застрелили сотрудника ТЦК во время сопровождения военнообязанных. Неизвестный мужчина в балаклаве и пиксельных штанах, угрожая охотничьим ружьем, требовал от военного отдать ему оружие, но после отказа совершил свое преступление.
- В Полтавской областной прокуратуре впоследствии сообщили, что правоохранители уже задержали подозреваемых в убийстве работника ТЦК в Пирятине. Двум мужчинам уже объявили подозрения.
- Командующий Сухопутных войск ВСУ Михаил Драпатый, комментируя инцидент в Пирятине, отметил, что убийству работника ТЦК нет никакого оправдания. Он также отметил, что нападающий должен понести справедливое наказание за содеянное.