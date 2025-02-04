Із відповідним позовом до суду звернувся прокурор, оскільки законність походження такого активу "викликає обґрунтований сумнів". Про це у вівторок, 4 лютого, повідомили в Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі, передає 24 Канал.

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Які деталі відомі

Те, що транспортні засоби формально перебувають у власності тещі колишнього голови ТЦК, з'ясували на підставі матеріалів Державного бюро розслідувань та самостійно отриманих прокурором САП доказів. Проте фактично зазначеними авто користувався посадовець та його близькі особи.

Разом із тим аналізом доходів та видатків посадовця, членів його сім’ї і родичів встановлено неможливість набути ці об’єкти за рахунок законних прибутків,

– написали в САП.

Нагадаємо, народному депутату від "Батьківщини" Костянтину Бондарєву раніше повідомили про підозру в організації незаконного переправлення осіб через кордон і підробці документів.

Він 23 рази звертався до Державної прикордонної служби, щоб відправити чоловіків мобілізаційного віку за кордон як своїх водіїв. За словами речниці ДБР Тетяни Сапьян, одного разу депутату було потрібно 5 водіїв одночасно.