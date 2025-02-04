С соответствующим иском в суд обратился прокурор, поскольку законность происхождения такого актива "вызывает обоснованное сомнение". Об этом во вторник, 4 февраля, сообщили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре, передает 24 Канал.

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Какие детали известны

То, что транспортные средства формально находятся в собственности тещи бывшего председателя ТЦК, выяснили на основании материалов Государственного бюро расследований и самостоятельно полученных прокурором САП доказательств. Однако фактически указанными авто пользовался чиновник и его близкие лица.

Вместе с тем анализом доходов и расходов чиновника, членов его семьи и родственников установлена невозможность приобрести эти объекты за счет законных доходов,

– написали в САП.

Напомним, народному депутату от "Батькивщины" Константину Бондареву ранее сообщили о подозрении в организации незаконной переправки лиц через границу и подделке документов.

Он 23 раза обращался в Государственную пограничную службу, чтобы отправить мужчин мобилизационного возраста за границу в качестве своих водителей. По словам пресс-секретаря ГБР Татьяны Сапьян, однажды депутату требовалось 5 водителей одновременно.