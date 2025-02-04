Украинцы начали делать то же, что россияне

1. Начнем с очевидного: ТЦК это не что-то другое, это – ВСУ. Когда вы благодарите военных – это и сотрудники ТЦК. Об этом заявил Маси Найем, информирует 24 Канал.

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Нужно усовершенствование, чтобы гарантировать безопасность и военным в составе ТЦК. Это также о безопасности военнообязанных, которые станут военными вскоре. Это все о самом важном сейчас – об обороноспособности ВСУ! И это о поддержании морального духа военных на линии боевого соприкосновения.

Итак, совершенствование нужно. ТЦК = ВСУ.

2. Есть ли проблемы в ТЦК? Да, в частности, тех кто брал взятки. Но самый распространенный инструмент манипуляции – обобщения. Не все ТЦКашники – взяточники. Открою вам тайну: взятки им носят уклонисты, не россияне, не Владимир Путин, не Навальный.

Фактически уклонисты – основной источник финансирования коррупции в ТЦК. Дискуссия должна быть не вокруг того что ТЦК – плохие. Потому что почему? Потому что ТЦК = ВСУ.

3. Обществу надо принять одну аксиому: так, как было раньше – не будет. Это значит, что рано или поздно надо будет мобилизоваться. Сейчас множество вакансий в подразделениях – можете выбрать.

Это важно, потому что мы не должны удивляться тому факту, что ВСУ нужны новые силы.

4. Большинство СМИ сознательно или подсознательно подыгрывают врагу, когда вырезают из контекста факт действий ТЦКшников. Есть множество случаев, когда человек сам не обновил данные, оказывал сопротивление или нападал на сотрудников ТЦК.

Это вовсе не означает, что не надо освещать правонарушения, которые произошли. Но перед тем, как писать хайповую новость или заголовок для просмотров – подумайте, на кого вы работаете, действительно ли на то, чтобы решить проблему?

А убивать сотрудника ТЦК – это абсолютно то же, что делают россияне: они убивают наших военных, ВСУ. А ВСУ = ТЦК.