Российская пропаганда празднует победу

Россияне торжествуют и потому, что это произошло, и потому, что они сделали все, чтобы это произошло, и потому, что многие украинцы готовы радоваться или сочувствовать убийце. Убийце украинского солдата. Об этом заявил Сергей Фурса, информирует 24 Канал.

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Все это – результат очень эффективной российской пропаганды, которую охотно "хавают" простые украинцы. Они радовались остановке грантовой помощи для Украины, а теперь радуются убийству украинского солдата. Слишком много российских нарративов во время войны с Россией. Это путь к поражению. Надо признать, что проигрываем в головах, чтобы это изменить.

Почему это стало возможно? Российская пропаганда и полезные идиоты из Украины навязали образ плохих работников ТЦК, "врагов простых украинцев". Просто потому, что ТЦК выполняет закон, пытаясь спасти мобилизацию, экзамен на которую провалило украинское общество. Которое не только терпит уклонение от мобилизации, но, похоже, воспринимает его как геройство.

Россияне смогли построить конструкт "свой – чужой" не по линии российские оккупационные войска против украинского народа, а украинская армия против украинского народа.

Было много случаев, когда неравнодушные граждане "отбивали" своих от чужих. Общество это терпело. Государство это прощало, хотя надо было сразу жестко наказывать. Напоминая тем, кто забыл, – что в стране война.

Все эти вещи активно распространяла российская пропаганда, российские прихвостни и полезные украинские идиоты. Тем самым они нормализовали такие действия, нормализуя нарушение закона и применение силы к украинским военным. Так что вопрос, когда будет применено оружие, был лишь вопросом времени. Все к этому шло.

Наказать виновных – не достаточно

Не надо еще больше помогать российской пропаганде и рассказывать, что это "результат работы ТЦК". Это не так. ТЦК работает по всей стране, уже мобилизован почти миллион человек. Конечно, что в таких условиях есть и ошибки, и человеческий фактор. Эти ошибки стократно раздувают россияне. Конечно, в ТЦК есть коррупция. Если вся страна пропитана коррупцией, было бы странно, если бы часть государственного аппарата ее не имела.

Но в общем ТЦК просто делает свою работу и большинство видео, которые восторженно распространяют россияне и полезные идиоты, связаны с тем, что именно потенциальные мобилизованные, люди, которые нарушали закон, начинают "быковать" и провоцировать.

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Реакция большой части общества провоцирует новые трагедии. Тем более теперь военные с ТЦК будут знать, что границы нет и их жизни есть угроза. Как будто они не в тылу, среди своих, а на фронте и перед ними россияне. Свои, оказывается, могут стрелять в спину не только словами, но и пулями.

Так, надо найти и быстро наказать всех виновных за трагедию на Полтавщине. Но этого недостаточно. Общество и государство должны перестать терпеть высмеивание украинской армии на примере ТЦК, государство и общество должны зачистить информационное пространство от враждебной пропаганды, направленной против украинского солдата. Продолжается война. Слишком долго берегли чувства именно гражданских. Потому что их больше? Потому что они потом голосуют?

Как Путин использовал украинцев

И так, естественно бояться мобилизации. Человек такое существо. Поэтому легко понять, когда люди нарушают закон, прячутся, избегают встречи с ТЦК. Но при этом стоит понимать, что такие люди нарушают закон. Если они попадаются, то быстрая мобилизация является платой за эти нарушения. Методы, применены ТЦК, – не от хорошей жизни, а скорее от слабой институциональной способности государства. Нашего общего государства.

Поддерживать российскую пропаганду, направленную на срыв мобилизации, неестественно. Всем – от простых граждан до народных депутатов. Потому что именно вы тогда нажали на курок и убили украинского воина. Именно вы даете надежду Владимиру Путину, что Украина может упасть к его ногам.

Просто потому, что на фронте в один день окажется слишком мало солдат. Поэтому Путин идет вперед, поэтому не останавливается и поэтому убивает. Он будет идти не до тех пор, пока надеется захватить дополнительные километры, потому что те километры ничего для него не значат. Он будет идти до тех пор, пока будет видеть, что продвигается в мозгах украинского общества.

Сегодня Путин торжествует. Ведь убивать украинских солдат уже начали сами украинцы. Он их вдохновил, использовал их страхи и глупость.