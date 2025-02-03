Какие проблемы фигурировали среди ключевых для обсуждения и есть ли среди них защита прав украинских детей – читайте в эксклюзивной колонке для 24 Канала.

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Историческая встреча

В ноябре прошлого года по случаю 35-й годовщины Конвенции ООН по правам ребенка Папа Франциск выступил с инициативой провести Международный саммит по правам ребенка. Для этого он основал специальный Комитет Понтифика, а также объединил группу из более сотни детей-верующих. Саммит назначили на 3 февраля 2025 года. Для его проведения выбрали Зал Консистории в Апостольском дворце, в котором обычно приветствуют наиболее уважаемых гостей. Это свидетельствует о весомом значении и высоком уровне саммита, который, впрочем, не привлек к себе должного внимания украинского политикума.

Однако накануне мероприятия Папа встретился с украинской молодежью. Это произошло в субботу, онлайн, после того, как Россия осуществила очередные зверские атаки против украинцев и нашего культурного наследия. Более 250 украинских детей и молодежи, находясь в Патриаршем соборе Воскресения Христова в Киеве, вместе с девушками и юношами из диаспоры в Чикаго, Варшаве, Лондоне и Мюнхене, несколько часов говорили с Понтификом об опыте войны в украинских детей. Они делились своими историями и получали наставления от Папы о мире, вере в лучшее будущее, патриотизм и любовь к ближнему.

Во время этой исторической встречи понтифик отметил, что "война – это всегда поражение". Впрочем, на этот раз он согласился, что иногда диалог, даже ради мира, не является возможным из-за упрямства.

Папа Франциск вспомнил о страданиях детей в странах, которые "ранены войной": в Украине, Палестине, Израиле, Ливане, Мьянме, Судане и Демократической Республике Конго. Он критически высказался по поводу убийственной бездеятельности, хотя и в противовес утверждению одной из украинских девушек о геноциде в Украине, привел пример современного морения голодом в Газе.

Слабая вовлеченность Украины в саммите

Международный саммит по правам ребенка в Ватикане имеет достаточно широкую повестку дня. Обсуждать должны как защиту детей в мирное время, так и во время чрезвычайных ситуаций, которыми в том числе являются вооруженные конфликты. Работа саммита разделена на 7 панелей, посвященным вопросам доступа к образованию, праву на семью, свободе от бесчеловечного обращения и насилия, в частности сексуального, преодолению голода и бедности, искоренению эксплуатации.

Ключевая идея мероприятия отражена в его названии – "Любим и защищаем их (детей)". Среди приглашенных спикеров – королева Иордании Рания, бывший вице-президент США Аль Гор, нобелевский лауреат и правозащитник Кайлаш Сатьярти.

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Центральным событием саммита является обращение 10 детей из разных государств, которые ощутили на себе деструктивное влияние нарушения прав. Впрочем, звучали ли на мероприятии украинские голоса – остается открытым вопросом. Хорошо, что точно не звучали российские.

Целью Саммита является создание платформы, способной рассматривать насущные вопросы, касающиеся прав детей во всем мире, а также международное сотрудничество для их безопасного и справедливого будущего.

Активность Папы Франциска свидетельствует о том, что он настроен достаточно серьёзно. В частности, не успел завершиться первый саммит, как уже было назначено новое мероприятие для защиты детей, который состоится в сентябре 2026 года. Среди ключевых приоритетов – прислушиваться к голосу детей, к их "нет" голоду, неравенству, насилию, войнам и опустошению планеты.

Несмотря на то, что пока саммит похож на мероприятие "за все хорошее, против всего плохого", его потенциальное влияние не стоит недооценивать. Если на подобных встречах Украина будет представлена слабо, туда неизбежно начнут проникать пророссийские голоса и нарративы.

Следует подчеркнуть, что в этом году состоится 50-я годовщина со дня заключения Хельсинкского заключительного акта. Ватикан уже успел сделать заявление о необходимости диалога "от Ванкувера до Владивостока", с участием даже самых "неудобных" или "нелегитимных" собеседников.

Ватикан для украинских детей

Ватикан неоднократно выступал с осуждением войны в Украине. Даже накануне саммита, 2 февраля, в своем обращении к верующим Папа Франциск в очередной раз подтвердил разрушительное влияние конфликта на украинских детей. В тот же день свою годовщину отмечала Международная коалиция за возвращение украинских детей – объединение государств, в которое Ватикан хотя и не входит, однако разделяет миссию.

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С апреля 2023 года Ватикан прилагает усилия для возвращения депортированных и принудительно перемещенных украинских детей. Такой вид гуманитарной помощи был "основной целью миссии кардинала Зуппи в Киев и Москву". Сегодня на счету Ватикана ряд особо сложных кейсов репатриации тех, кто безуспешно пытался бежать из России и рисковал оказаться в ее вооруженных силах. Кардиналу Зуппи также удалось договориться о "регулярном обмене информацией о детях" между сторонами, который, правда, чаще похож на усилия Украины по сбору и передаче сведений о детях, чем на выполнение Россией обязательства о предоставлении списка депортированных и принудительно перемещенных.

При этом Святой Престол "регулярно повторяет свои запросы относительно новых списков детей". Кроме того, по заявлениям архиепископа Галлахера, существует "прямой контакт между сторонами, в присутствии двух апостольских нунций", а католические институции готовы принять и помочь семьям с репатриированными детьми.

Ватикан выступает резко против инструментализации гуманитарных вопросов сторонами конфликта и продолжает призывать к немедленному и безусловному возвращению украинских детей, военнопленных и задержанных взрослых гражданских лиц.

Международная повестка дня изобилует мерами по защите прав ребенка. Часть из них должна удерживать внимание мирового сообщества на проблемных вопросах, другая – посвящена обсуждению и обмену опытом, довольно незначительное количество имеет целью предложить реальные решения. Станет ли таким Международный саммит по правам ребенка и появится ли там место для помощи маленьким украинцам – уже не вопрос, а конкретная задача для заинтересованных украинских взрослых.