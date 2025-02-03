Які проблеми фігурували серед ключових для обговорення та чи є серед них захист прав українських дітей – читайте в ексклюзивній колонці для 24 Каналу.

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Історична зустріч

Минулого листопада з нагоди 35-ї річниці Конвенції ООН з прав дитини Папа Франциск виступив з ініціативою провести Міжнародний саміт з прав дитини. Для цього він заснував спеціальний Комітет Понтифіка, а також об'єднав групу з понад сотні дітей-вірян. Саміт призначили на 3 лютого 2025 року. Для його проведення обрали Залу Консисторії в Апостольському палаці, в якій зазвичай вітають найбільш поважних гостей. Це свідчить про вагоме значення та високий рівень саміту, який, втім, не привернув до себе належну увагу українського політикуму.

Проте напередодні заходу Папа зустрівся з українською молоддю. Це відбулося в суботу, онлайн, після того, як Росія здійснила чергові звірські атаки проти українців та нашої культурної спадщини. Понад 250 українських дітей та молоді, перебуваючи в Патріаршому соборі Воскресіння Христового у Києві, разом із дівчатами та юнаками з діаспори в Чикаго, Варшаві, Лондоні та Мюнхені, кілька годин говорили з Понтифіком про досвід війни в українських дітей. Вони ділилися своїми історіями та отримували настанови від Папи про мир, віру в краще майбутнє, патріотизм та любов до ближнього.

Під час цієї історичної зустрічі понтифік наголосив, що "війна – це завжди поразка". Втім цього разу він погодився, що інколи діалог, навіть задля миру, не є можливим через впертість.

Папа Франциск згадав про страждання дітей у країнах, які "поранені війною": в Україні, Палестині, Ізраїлі, Лівані, М'янмі, Судані та Демократичній Республіці Конго. Він критично висловився щодо вбивчої бездіяльності, хоча й на противагу твердженню однієї з українських дівчат про геноцид в Україні, навів приклад сучасного моріння голодом у Газі.

Слабка залученість України у саміті

Міжнародний саміт з прав дитини у Ватикані має досить широкий порядок денний. Обговорювати мають як захист дітей у мирний час, так і під час надзвичайних ситуацій, якими в тому числі є збройні конфлікти. Робота саміту поділена на 7 панелей, присвяченим питанням доступу до освіти, праву на сім'ю, свободі від нелюдського поводження та насильства, зокрема сексуального, подоланню голоду та бідності, викоріненню експлуатації.

Ключова ідея заходу відображена в його назві – "Любімо і захищаймо їх (дітей)". Серед запрошених спікерів – королева Йорданії Ранія, колишній віцепрезидент США Аль Гор, нобелівський лауреат та правозахисник Кайлаш Сатьярті.

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Центральною подією саміту є звернення 10 дітей з різних держав, які відчули на собі деструктивний вплив порушення прав. Втім, чи лунали на заході українські голоси – залишається відкритим питанням. Добре, що точно не лунали російські.

Метою Саміту є створення платформи, здатної розглядати найнагальніші питання, що стосуються прав дітей у всьому світі, а також міжнародна співпраця задля їхнього безпечного та справедливого майбутнього.

Активність Папи Франциска свідчить про те, що він налаштований досить серйозно. Зокрема, не встигнув завершитися перший саміт, як вже був призначений новий захід для захисту дітей, який відбудеться у вересні 2026 року. Серед ключових пріоритетів – прислухатися до голосу дітей, до їхнього "ні" голоду, нерівності, насильству, війнам та спустошенню планети.

Попри те, що поки саміт схожий на захід "за все хороше, проти всього поганого", його потенційний вплив не варто недооцінювати. Якщо на подібних зустрічах Україна буде представлена слабко, туди неминуче почнуть проникати проросійські голоси та наративи.

Слід підкреслити, що цьогоріч відбудеться 50-та річниця з дня укладення Гельсінського заключного акту. Ватикан вже встигнув зробити заяву про необхідність діалогу "від Ванкувера до Владивостока", за участі навіть найбільш "незручних" або "нелегітимних" співрозмовників.

Ватикан для українських дітей

Ватикан неодноразово виступав із засудженням війни в Україні. Навіть напередодні саміту, 2 лютого, у своєму зверненні до вірян Папа Франциск вкотре підтвердив руйнівний вплив конфлікту на українських дітей. Того ж дня свою річницю відзначала Міжнародна коаліція за повернення українських дітей – об'єднання держав, до якого Ватикан хоча й не входить, однак розділяє місію.

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З квітня 2023 року Ватикан докладає зусиль для повернення депортованих й примусово переміщених українських дітей. Такий вид гуманітарної допомоги був "основною метою місії кардинала Зуппі до Києва та Москви". Сьогодні на рахунку Ватикана низка особливо складних кейсів репатріації тих, хто безуспішно намагався втекти з Росії і ризикував опинитися в її збройних силах. Кардиналу Зуппі також вдалося домовитися про "регулярний обмін інформацією про дітей" між сторонами, який, щоправда, частіше схожий на зусилля України щодо збору та передачі відомостей про дітей, ніж на виконання Росією зобов'язання про надання списку депортованих і примусово переміщених.

При цьому Святий Престол "регулярно повторює свої запити щодо нових списків дітей". Крім того, за заявами архієпископа Галлахера, існує "прямий контакт між сторонами, в присутності двох апостольських нунціїв", а католицькі інституції готові прийняти й допомогти сім'ям з репатрійованими дітьми.

Ватикан виступає різко проти інструменталізації гуманітарних питань сторонами конфлікту та продовжує закликати до негайного й безумовного повернення українських дітей, військовополонених та затриманих дорослих цивільних осіб.

Міжнародний порядок денний рясніє заходами для захисту прав дитини. Частина з них повинна утримувати увагу світової спільноти на проблемних питаннях, інша – присвячена обговоренню й обміну досвідом, досить незначна кількість має на меті запропонувати реальні рішення. Чи стане таким Міжнародний саміт з прав дитини та чи з'явиться там місце для допомоги маленьким українцям – вже не питання, а конкретне завдання для зацікавлених українських дорослих.