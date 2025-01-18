Наразі тривають обшуки за місцем проживання підозрюваного та інших причетних осіб, передає 24 Канал із посиланням на ДБР та Офіс генпрокурора.

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Що відомо про справу

Слідство встановило, що член Комітету з питань транспорту та інфраструктури упродовж 2022 – 2023 роках направляв до Держприкордонслужби листи з проханням дозволити виїзд за кордон 23 громадянам як "водіям" для його супроводу.

Зверніть увагу! За даними ЗМІ, йдеться про представника партії "Батьківщина" Костянтина Бондарєва.

Так відомі 23 випадки, коли на підставі листів народного депутата 18 чоловіків призовного віку перетнули державний кордон без нього, адже він на час їх перетину або вже перебував за кордоном або не виїжджав з країни взагалі.

При цьому, іноді для закордонних поїздок йому було потрібно одночасно до 5 водіїв. Троє так званих "водіїв" до України назад не повернулися.

Члену одного із комітетів ВР вручили підозру / Фото ДБР, Офіс генпрокурора

До слова, підозру у державній зраді і розпалюванні ворожнечі отримав колишній нардеп від ОПЗЖ Вадим Новинський. У ДБР підкреслили, що попри те, що Новинський переховується за кордоном із початком вторгнення, він і надалі продовжує шкодити суверенітету України.