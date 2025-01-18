Крім державної зради, Новинському інкримінують порушення рівноправності громадян. Його вважають куратором РПЦ в Україні. Він використовував свої повноваження народного депутата для поширення у країні ідеології "русского мира", передає 24 Канал із посиланням на коментар речниці ДБР Тетяни Сапьян в ефірі телемарафону.

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Що кажуть у ДБР

Сапьян нагадала, що з 2014 року Новинський просував прокремлівські наративи. Головна мета його діяльності полягала у формуванні в українському суспільстві антивладних і проросійських настроїв, виправданні агресії Москви.

Після повномасштабного вторгнення Новинський склав свої повноваження. Наразі він переховується від слідства за кордоном, але продовжує здійснювати інформаційний вплив, який шкодить державному суверенітету України,

– наголосила посадовиця.

За її словами, Новинський сприяє досягненню військово-політичних цілей керівництва Росії щодо України.

У ДБР підкреслили, що наразі триває досудове розслідування, яке завершиться вироком.

До слова, у квітні 2023 року Вадима Новинського помітили у німецькому Цюриху на недільній службі у найбільшій російській православній церкві міста. Того ж року СБУ наклала арешт на майно колишнього нардепа вартістю на понад 3,5 мільярда.