Кроме государственной измены, Новинскому инкриминируют нарушение равноправия граждан. Он считается куратором РПЦ в Украине. Он использовал свои полномочия народного депутата для распространения в стране идеологии "русского мира", передает 24 Канал со ссылкой на комментарий спикера ДБР Татьяны Сапьян в эфире телемарафона.

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Что говорят в ДБР

Сапьян напомнила, что с 2014 года Новинский продвигал прокремлевские нарративы. Главная цель его деятельности заключалась в формировании в украинском обществе антивластных и пророссийских настроений, оправдании агрессии Москвы.

После полномасштабного вторжения Новинский сдал свои полномочия. Сейчас он скрывается от следствия за границей, но продолжает оказывать информационное влияние, которое вредит государственному суверенитету Украины,

– отметила чиновница.

По ее словам, Новинский способствует достижению военно-политических целей руководства России по отношению к Украине.

В ГБР подчеркнули, что в настоящее время продолжается досудебное расследование, которое завершится приговором.

К слову, в апреле 2023 Вадима Новинского заметили в немецком Цюрихе на воскресной службе в крупнейшей российской православной церкви города. В том же году СБУ наложила арест на имущество бывшего нардепа стоимостью более 3,5 миллиарда.