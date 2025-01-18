Однако после начала полномасштабного вторжения Новинский сбежал за границу, сообщает 24 Канал со ссылкой на Офис Генерального прокурора.

Смотрите также СБУ вручила подозрение пропагандисту с каналов Медведчука Максу Назарову

Что известно о подозрении Новинскому

Так, Вадиму Новинскому сообщено подозрение в государственной измене и нарушении равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности и религиозных убеждений.

По данным следствия, экс-нардеп, который длительное время находился в рядах "Партии регионов" и "Оппозиционного блока", с 2014 года распространял нарративы Кремля.

С целью сохранения влияния РПЦ в Украине, которая поддерживает вооруженную агрессию против страны, подозреваемый распространял так называемую идеологию "русского мира". При содействии патриарха России он стал куратором от РПЦ на территории Украины,

– пишет Офис генпрокурора.

Подозреваемый выполнял его установки и указания с целью обеспечения пребывания значительной части украинского общества, которые являются верующими УПЦ МП, под прямым влиянием лидера РПЦ.

Народный депутат также использовал право законодательной инициативы с целью сокрытия наличия церковно-канонической связи и вхождения УПЦ в структуру МП РПЦ и обеспечения сохранения влияния РПЦ на территории Украины.

Также в прокуратуре отмечают, что Новинский давал интервью, в которых негативно высказывался относительно других конфессий, которые действуют в Украине. "Такие его действия были направлены на разжигание ненависти и вражды на религиозной почве", – отмечают правоохранители.

Перед началом полномасштабной агрессии он чартерным рейсом выехал в Евросоюз, где продолжил работать в интересах России.

К слову, в апреле 2023 года СБУ наложила арест на 18 миллионов кубометров газа, который компании Новинского хранили в хранилищах АО "Укртрансгаз". Стоимость арестованных объемов голубого топлива составляет более 144 миллионов гривен. Чтобы избежать санкций СНБО Новинский перерегистрировал активы на других лиц.