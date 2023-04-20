СБУ наложила арест на 18 миллионов кубометров газа, который компании Новинского содержали в хранилищах АО "Укртрансгаз". Сообщается, что компания пыталась отчуждать газ в пользу третьих лиц во избежание санкций СНБО.
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Новинский пытался избежать санкций СНБО
Общая стоимость арестованных объемов голубого топлива составляет более 144 миллионов гривен.
Чтобы избежать санкций СНБО, Новинский перерегистрировал собственные газодобывающие предприятия на нескольких аффилированных лиц, непосредственно связанных с Россией,
– говорится в сообщении.
Для реализации сделки он привлек подконтрольных частных нотариусов и государственных регистраторов. Однако сотрудники СБУ разоблачили преступную схему и заблокировали ее.
В рамках уголовного производства по статье пособничество государству-агрессору продолжаются следственные действия по установлению всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности.
Зеленский ввел санкции против Новинского
- Владимир Зеленский 25 января ввел санкции СНБО против Вадима Новинского. Согласно приложению, сопровождающему указ президента №820/2022, Новинского теперь ожидает ряд ограничений, среди которых блокировка активов.
- Новинскому запретили приобретать в собственность земельные участки, ограничили торговые операции и многое другое.
- Кроме того, 13 апреля 2023 года СБУ арестовала имущество Новинского более чем на 3,5 миллиарда гривен.
- Летом 2022 года Верховная Рада приняла решение о прекращении полномочий Вадима Новинского. За это проголосовали 295 народных депутатов.
- Своими нынешними приоритетами Новинский назвал "развитие национальной экономики, служение Украинской православной церкви и восстановление разрушенных храмов".
- Известно, что Новинский – протодиакон УПЦ МП и ревностный ее сторонник. Олигарх известен щедрым финансированием русской церкви в Украине.