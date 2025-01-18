Проте після початку повномасштабного вторгнення Новинський втік за кордон, повідомляє 24 Канал з посилання на Офіс Генерального прокурора.

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Що відомо про підозру Новинському

Так, Вадиму Новинському повідомлено підозру у державній зраді та порушенні рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності та релігійних переконань.

За даними слідства, екснардеп, який тривалий час перебував у лавах "Партії регіонів" та "Опозиційного блоку", з 2014 року поширював наративи Кремля.

З метою збереження впливу РПЦ в Україні, яка підтримує збройну агресію проти країни, підозрюваний поширював так звану ідеологію "русского мира". За сприяння патріарха Росії він став куратором від РПЦ на території України,

– пише Офіс генпрокурора.

Підозрюваний виконував його настанови та вказівки з метою забезпечення перебування значної частини українського суспільства, які є вірянами УПЦ МП, під прямим впливом лідера РПЦ.

Народний депутат також використовував право законодавчої ініціативи з метою приховування наявності церковно-канонічного зв’язку і входження УПЦ до структури МП РПЦ та забезпечення збереження впливу РПЦ на території України.

Також у прокуратурі зауважують, що Новинський давав інтерв’ю, в яких негативно висловлювався щодо інших конфесій, які діють в Україні. "Такі його дії були спрямовані на розпалювання ненависті та ворожнечі на релігійному ґрунті", – наголошують правоохоронці.

Перед початком повномасштабної агресії він чартерним рейсом виїхав до Євросоюзу, де продовжив працювати в інтересах Росії.

До слова, у квітні 2023 року СБУ наклала арешт на 18 мільйонів кубометрів газу, який компанії Новинського зберігали у сховищах АТ "Укртрансгаз". Вартість арештованих обсягів блакитного палива становить понад 144 мільйони гривень. Аби уникнути санкцій РНБО Новинський перереєстрував активи на інших осіб.