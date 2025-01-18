По данным "Украинской правды", речь идет о сыне народного депутата Андрея Лопушанского – Андрее, передает 24 Канал со ссылкой на ГБР.

Смотрите также Пулеметы были дешевые и некачественные и поставили их только половину, – ГБР о скандальном деле в МО

Что известно о деле

Следствие установило, что сын нардепа причастен к хищению бюджетных средств Верхнесиневидненского поселкового совета Сколевского района Львовской области.

Отмечается, что он с сентября по декабрь 2019 года совместно со служащими поселкового совета и должностными лицами подконтрольных ему коммерческих структур совершили сделку при приобретении и поставке оборудования с комплектующими материалами в рамках объекта "Реконструкция уличного освещения с использованием инновационных энергоэффективных мероприятий возобновляемых источников энергии".

Реакция партии "Европейская солидарность"

"Европейская партия" отреагировала на дело против сына Лопушанского. Там назвали его политически мотивированным. Фракция утверждает, что это дело открывали шесть лет назад, но закрыли за отсутствием состава преступления.

Речь идет о закупке лампочек для поселкового совета частной структурой, к которой член семьи А. Лопушанского не имел отношения и не влиял ни на ценообразование, ни на другие вопросы этого контракта,

– говорится в заявлении.

"Европейская солидарность" также сообщает, что обыск у Лопушанского проводился с грубым нарушением. Следователи не имели ордера, подписанного и.о. генерального прокурора.