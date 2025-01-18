За даними "Української правди", йдеться про сина народного депутата Андрія Лопушанського – Андрія, передає 24 Канал із посиланням на ДБР.

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Що відомо про справу

Слідство встановило, що син нардепа причетний до розкрадання бюджетних коштів Верхньосиньовидненської селищної ради Сколівського району Львівщини.

Зазначається, що він з вересня по грудень 2019 року спільно із службовцями селищної ради та посадовцями підконтрольних йому комерційних структур здійснили оборудку під час придбання та поставки обладнання з комплектуючими матеріалами у межах об’єкту "Реконструкція вуличного освітлення з використанням інноваційних енергоефективних заходів відновлювальних джерел енергії".

Реакція партії "Європейська солідарність"

"Європейська партія" відреагувала на справу проти сина Лопушанського. Там назвали її політично вмотивованою. Фракція стверджує, що цю справу відкривали шість років тому, але закрили за відсутністю складу злочину.

Мова йде про закупівлю лампочок для селищної ради приватною структурою, до якої член родини А. Лопушанського не мав відношення й не впливав ані на ціноутворення, ані на інші питання цього контракту,

– йдеться в заяві.

"Європейська солідарність" також повідомляє, що обшук у Лопушанського проводився із грубим порушенням. Слідчі не мали ордеру, підписаного в.о. генерального прокурора.