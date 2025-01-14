Закуплені кулемети були дешевими аналогами та навіть не були куплені у заявленій кількості. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на радницю з комунікацій ДБР Тетяну Сапьян у ефірі телемарафону.

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Як ситуацію коментують у ДБР

За інформацією ДБР, чоловік, який керував департаментом Міноборони, та двоє його спільників з державних підприємств вирішили нажитися на закупівлі зброї для ЗСУ.

У 2022 році вони за державні кошти мали купити та передати армії 400 сертифікованих великокаліберних кулеметів. Натомість поставили лише половину від зазначеної кількості зброї, що не мала жодного маркування та відповідної технічної документації. Ці кулемети не могли вести безперервну стрільбу та виходили з ладу вже після першого використання.

Замість якісної зброї до війська потрапили дешеві аналоги. На нашій обороноздатності це відображалося. Окрім того, поставили лише половину кулеметів від заявленої кількості,

– заявила радниця з комунікацій ДБР Тетяна Сапьян у ефірі телемарафону.

Було проведено ряд випробувань та експертиз кулеметів. Розслідування тривало з 2023 року.

Схема завдала збитків державі на понад 193 мільйони гривень.

Фігурантів справи підозрюють у вчиненні трьох кримінальних правопорушень, серед яких привласнення та розтрата майна, перешкоджання законній діяльності ЗСУ.

У ДБР зазначають, що за такі злочини можна позбутися волі на 15 років. Запобіжний захід обиратимуть найближчим часом у Полтаві.

В Офісі Генерального прокурора зазначили, що правоохоронці наразі вирішують питання щодо обрання чоловікам запобіжних заходів.