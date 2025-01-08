Схеми незаконного переправлення через державний кордон військовозобов'язаних продовжують ліквідовувати. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на ДБР.

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Посадовці заробили на порушниках мобілізації понад 11 мільйонів гривень

У 2024 році ДБР займалося розслідуванням 287 відповідних кримінальних проваджень.

"За минулий рік у цих провадженнях було повідомлено про підозру 120 посадовцям, до суду скеровано 61 обвинувальний акт", – пишуть у Бюро.

Фігурантами у цих справ найчастіше виявлялися працівники ТЦК, МСЕК, лікарі та правоохоронці.

Загалом усім їм вдалося взяти хабарів на 11 мільйонів 400 тисяч гривень.

Для переправлення чоловіків за кордон, зловмисники організовували підроблені діагнози для своїх "клієнтів", оформлювали їх як волонтерів та водіїв гуманітарних вантажів, знімали з військового обліку через відкриття фіктивних кримінальних проваджень тощо,

– розповідають у ДБР.

На майже 11 мільйонів було арештовано майно усіх фігурантів.

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Також, до слова, чоловіків перенаправляли через кордон поза пунктами пропуску. Ще однією поширеною схемою були "липові" одруження на особі з інвалідністю.