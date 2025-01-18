Починаючи з 2022 року, нардеп 23 рази звертався до Державної прикордонної служби із проханням випускати за кордон чоловіків мобілізаційного віку як своїх водіїв, передає 24 Канал із посиланням на коментар речниці ДБР Тетяни Сапьян в ефірі телемарафону.

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Організовував "подорожі" за кордон для знайомих

Водночас, коли ці прохання надходили до ДПСУ, сам нардеп або перебував вже за кордоном, або взагалі нікуди не виїжав.

За словами Сапьян, одного разу йому потрібно було 5 водіїв одночасно. Троє з них до країни не повернулися.

Наразі триває досудове розслідування. Слідство наполягатиме на обранні підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

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До слова, 18 січня з обшуками правоохоронці завітали до помешкання нардепа Андрія Лопушанського та його сина. Останньому вручили підозру у розкраданні бюджетних коштів. У "Європейській Солідарності" назвали цю справу політично вмотивованою.