Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на слова Выговского во время недавнего брифинга. Россия такими действиями пытается настроить общество Украины против Вооруженных Сил.

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Преступники действуют по приказу России

Как рассказал глава Нацполиции, спецслужбы России организуют подрывы возле помещений ТЦК и СП и покушения на убийство полицейских. Нанимая людей в Украине для противоправных действий, Кремль пытается дестабилизировать ситуацию в стране.

Мы четко вместе с СБУ понимаем, что это конкретная атака спецслужб РФ с целью создать ложное мнение в обществе, дестабилизировать ситуацию и создать негативное отношение к Силам безопасности и обороны,

– отметил Выговский.

Так в минувшие выходные были установлены ложные вызовы о заминировании зданий. 3 из 9 подобных фактов являются диверсиями, нацеленными на убийство полицейских.

Враги придумывают различные методы и способы выполнения преступления. Например, преступники могут замаскировать взрывчатку под детскую игрушку. По словам начальника полиции, такой случай уже был в январе в Житомире.

К примеру организации нападений на сотрудников полиции можно назвать преступные действия граждан, которые согласились на сотрудничество с врагом в Черновицкой области. Они должны были убить полицейских по заказу России. Дельцы оставили взрывчатку возле заброшенного здания и вызвали копов через линию 102. Однако полицейские в сотрудничестве с СБУ опередили действия российских агентов.

Выговский также добавил, что причастных лиц и организаторов диверсий и терактов полиция быстро устанавливает и задерживает. Им избирают меры пресечения в виде содержания под стражей. Часто Россия вербует подростков или наркоманов. Уже были случаи, когда подрывники погибали в результате своих же действий. Им было всего 18 и 17 лет.

Россияне в большинстве случаев не платят деньги, которые обещают этим лицам. Кроме того, эти два случая последние – Ровно и сегодняшний (Каменец-Подольский ТЦК – 24 Канал) говорят о том, что они ликвидируют завербованных лиц,

– сказал глава Нацполиции.

Также фиксируются различные факты, когда завербованные граждане поджигают авто, совершают теракты в зданиях Сил обороны.

Начиная с 2024 года совместно с Национальной полицией Украины установлено 497 человек, которые совершали противоправные преступления. Речь идет именно о тех фигурантах, которые совершали поджоги военных авто, объектов Укрзализныци, устанавливали самодельные взрывные устройства. Они посягали на жизнь военнослужащих, работников МВД, полиции и устраивали теракты,

– рассказал первый заместитель председателя СБУ Сергей Андрущенко.

Иван Выговский обратился к гражданам с просьбой сообщать о таких случаях в СБУ и Национальную полицию.