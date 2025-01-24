Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на ZAHID.NET. Пропагандисты гордятся своей ИПСО, говорят, что "первыми назвали украинцев "людоловами" и ввели множество других ярлыков.

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Украинцы стали "людоловами" и "уклонистами"

Работа ТЦК и СП во время мобилизации часто становится поводом для новых скандалов. Не важно, или это словесная перепалка, или избиение человека, но снятое видео сразу попадает в социальные сети и активно обсуждается.

Журналисты посчитали, что в течение трех месяцев в сети появилась информация о 130 конфликтах между ТЦК и гражданскими. Видео распространили в 15 600 публикациях в интернет-сообществах и на новостных сайтах. Всего такие новости набрали 148 млн просмотров. А распространяют их чаще всего иностранные площадки.

Анализ первоисточников инфовбросов о мобилизации в Украине за последний квартал 2024 года выявил, что инициаторами сообщений, которые подогревают негатив в общественном мнении, являются площадки, аффилированные с российской и белорусской властью или пропагандой,

– пишет ZAHID.NET.

Только 103 украинские интернет-платформы распространяют такую информацию. Это преимущественно телеграм-каналы.

Удалось выяснить, что скандалы с ТЦК часто освещаются в проектах пропагандистки Маргариты Симоньян и RT, "Комсомольской правде", кремлевском государственном информагентстве "ТАСС", в "Московском комсомольце" и ресурсе "Украина.ру". Общая аудитория этих так называемых медиа превышает 400 тыс. читателей.

Лидерами по распространению информации о проблемах в мобилизации являются следующие телеграм-каналы:

РИА Новости;

так называемый российский военкор и предатель Украины Юрий Подоляка;

Mash, что есть проект городского департамента образования и науки Москвы;

Readovkа;

Операция Z;

близкий к российским силовикам канал Рыбарь.

Общая аудитория этих каналов превышает 15 миллионов человек.

Распространение инфовбросов через каналы в Беларуси

Беларусь тоже активно участвует в подрыве мобилизации, распространяя видео со столкновениями граждан и ТЦК. В частности, этим занимается известный паблик "Белорусский силовик". Авторство и администрирование канала приписывают сотрудникам белорусского КГБ.

Но этот канал часто дословно копирует сообщения проектов Симоньян и российских военкоров. А вот телеграм-каналы ЖЕЛТЫЕ СЛИВЫ, Шкварка News, Belarus_VPO, Азаренок, СТВ и другие созданы по приказу пресс-службы президента Александра Лукашенко. Нарративы, которые распространяются на этих площадках, диктуются из администрации Лукашенко. Белорусский диктатор поддерживает и информационную войну против Украины.

Сколько денег тратится на распространение ИПСО

В военном бюджете России есть расходы на пропаганду, на этом враг не экономит. Специалисты ГУР оценили расходы России на распространение ИПСО – это полмиллиарда долларов в год (58 миллиардов рублей).

Из этих денег Путни платит блогерам, владельцам телеграм-каналов и лидерам общественного мнения.

В анализе украинской разведки говорится о том, что основная цель этих вливаний – "внутренняя пропаганда": формирование лояльного к режиму Путина общественного мнения и оправдание агрессии РФ против Украины,

– подчеркнули журналисты.

Однако те же самые площадки дополнительно занимаются расколом украинского общества. 202 из них администрируются из России, а 69 – с временно оккупированных территорий.

Стоит также отметить, что в проекте бюджета России на 2025 год заложено 1,42 миллиарда долларов (137,2 миллиарда рублей) на государственную пропаганду.

The Moscow Times пишет, что эти расходы будут превышать годовые бюджеты некоторых российских регионов (например, Калининградской области или Пермского края).

Если в украинских источниках скандалы с участием ТЦК и СП появляются не часто, тогда как пророссийские пропагандисты по этому вопросу действуют по плану и графику. Активность пропаганды заметна примерно каждые 10 дней.



Статистика распространения ИПСО о мобилизации / Скриншот ZAHID.NET

На что влияет пропаганда врага

Первоначально распространение таких видео влияет на общественное мнение по поводу мобилизации. Поэтому власть Украины вынуждена принимать решения, часто без детального анализа, почему люди начали так нервничать.

В частности решение временной специальной комиссии Верховной Рады, которая предлагала расформировать ТЦК и СП, было принято на фоне активного подогрева общественного мнения со стороны пророссийских пабликов и ботов в октябре,

– отмечают в издании.

В общем "людоловы" и "уклонисты" – это технология раскола общества. Народ начинает благосклонно относиться к мужчинам, которые не хотят служить в армии, что в свою очередь приводит к срыву мобилизации – в обществе увеличивается напряжение и внутреннее противостояние.

Но также интересно, что основными потребителями такой информации являются пророссийски настроенные граждане. А активность в комментариях поддерживается тысячами ботов. Однако настоящие родственники мобилизованных тоже достаточно остро реагируют на такую информацию и находят поддержку в комментариях.

Конфликты с ТЦК действительно происходят

Никто не отрицает, что в Украине происходят столкновения между гражданскими и работниками ТЦК и СП. Статистика показывает, что в среднем происходит два серьезных правонарушения в день, которые знимают на видео и попадают в сеть. Это менее 1% из всех случаев коммуникации сотрудников ТЦК с военнообязанными мужчинами. Но из-за поисков ИПСО люди все чаще начали ненавидеть ТЦК и плохо относиться к мобилизации.