Про це пише 24 Канал з посиланням на ZAHID.NET. Пропагандисти пишаються своєю ІПСО, говорять, що "першими назвали українців "людоловами" та ввели безліч інших ярликів.

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Українці стали "людоловами" та "ухилянтами"

Робота ТЦК і СП під час мобілізації часто стає приводом для нових скандалів. Не важливо, чи це словесна перепалка, чи побиття людини, але зафільмоване відео одразу потрапляє в соціальні мережі та активно обговорюється.

Журналісти порахували, що впродовж трьох місяців у мережі з'явилася інформація про 130 конфліктів між ТЦК і цивільними. Відео поширили в 15 600 публікаціях в інтернет-спільнотах та на новинних сайтах. Усього такі новини набрали 148 млн охоплень. А поширюють їх частіше за все іноземні майданчики.

Аналіз першоджерел інфовкидів про мобілізацію в Україні за останній квартал 2024 року виявив, що ініціаторами повідомлень, які підігрівають негатив у громадській думці, є майданчики, афілійовані з російською та білоруською владою або пропагандою,

– пише ZAHID.NET.

Лише 103 українські інтернет-платформи поширюють таку інформацію. Це переважно телеграм-канали.

Вдалося з'ясувати, що скандали із ТЦК часто висвітлюються в проєктах пропагандистки Маргарити Симоньян та RT, "Комсомольській правді", кремлівській державній інформагенції "ТАСС", в "Московському комсомольці» і ресурсі "Украина.ру". Загальна аудиторія цих так званих медіа перевищує 400 тис. читачів.

Лідерами з поширення інформації про проблеми в мобілізації є такі телеграм-канали:

РИА Новости;

так званий російський воєнкор і зрадник України Юрій Подоляка;

Mash, що є проєкт міського департаменту освіти і науки Москви;

Readovkа;

Операція Z;

близький до російських силовиків канал Рыбарь.

Загальна аудиторія цих каналів перевищує 15 мільйонів осіб.

Поширення інфовкидів через канали в Білорусі

Білорусь теж активно бере участь у підриві мобілізації, поширюючи відео із сутичками громадян і ТЦК. Зокрема, цим займається відомий паблік "Белорусский силовик". Авторство та адміністрування каналу приписують співробітникам білоруського КДБ.

Але цей канал часто дослівно копіює дописи проєктів Симоньян і російських воєнкорів. А от телеграм-канали ЖЕЛТЫЕ СЛИВЫ, Шкварка News, Belarus_VPO, Азаренок, СТВ та інші створені за наказом пресслужби президента Олександра Лукашенка. Наративи, які поширюються на цих майданчиках, диктуються з адміністрації Лукашенка. Білоруський диктатор підтримує й інформаційну війну проти України.

Скільки грошей витрачається на поширення ІПСО

У воєнному бюджеті Росії є витрати на пропаганду, на цьому ворог не економить. Фахівці ГУР оцінили витрати Росії на поширення ІПСО – це пів мільярда доларів на рік (58 мільярдів рублів).

З цих грошей Путні платить блогерам, власникам телеграм-каналів і лідерам громадської думки.

В аналізі української розвідки йдеться про те, що основна мета цих вливань – "внутрішня пропаганда": формування лояльної до режиму Путіна громадської думки та виправдання агресії РФ проти України,

– підкреслили журналісти.

Однак ті ж самі майданчики додатково займаються розколом українського суспільства. 202 з них адмініструються з Росії, а 69 – з тимчасово окупованих територій.

Варто також зазначити, що в проєкті бюджету Росії на 2025 рік закладено 1,42 мільярда доларів (137,2 мільярда рублів) на державну пропаганду.

The Moscow Times пише, що ці витрати переважатимуть річні бюджети деяких російських регіонів (наприклад, Калінінградської області або Пермського краю).

Якщо в українських джерелах скандали за участю ТЦК і СП з'являються не часто, тоді як проросійські пропагандисти щодо цього питання діють за планом і графіком. Активність пропаганди помітна приблизно кожні 10 днів.



Статистика поширення ІПСО про мобілізацію / Скриншот ZAHID.NET

На що впливає пропаганда ворога

Першочергово поширення таких відео впливає на громадську думку з приводу мобілізації. Тож влада України змушена ухвалювати рішення, часто без детального аналізу, чому люди почали так нервувати.

Зокрема рішення тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради, яка пропонувала розформувати ТЦК та СП, було ухвалене на тлі активного підігрівання громадської думки з боку проросійських пабліків та ботів у жовтні,

– зазначають у виданні.

Загалом "людолови" та "ухилянти" – це технологія розколу суспільства. Народ починає прихильно ставитися до чоловіків, які не хочуть служити в армії, що своєю чергою призводить до зриву мобілізації – у суспільстві збільшується напруга та внутрішнє протистояння.

Але також цікаво, що основними споживачами такої інформації є проросійськи налаштовані громадяни. А активність у коментарях підтримується тисячами ботів. Справжні родичі мобілізованих теж досить гостро реагують на таку інформацію та знаходять підтримку в коментарях.

Конфлікти з ТЦК справді відбуваються

Ніхто не заперечує, що в Україні стаються сутички між цивільними та працівниками ТЦК і СП. Статистика показує, що в середньому відбувається два серйозні правопорушення на день, які знімають на відео і потрапляють в мережу. Це менше ніж 1% з усіх випадків комунікації співробітників ТЦК з військовозобов'язаними чоловіками. Але через поширення ІПСО люди все частіше почали ненавидіти ТЦК і погано ставитися до мобілізації.