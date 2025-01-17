Так, спикер ВМС поделился в посте в Facebook историей, которая случилась с ним и коллегами, передает 24 Канал.
Смотрите также В Одесской области водитель авто сбежал от ТЦК после остановки полицией
Плетенчуку не дали пообедать в хостеле Киева
По словам Плетенчука, девушка на ресепшене хостела Hostel Vshokoladi в Киеве отказала ему "вместе с двумя уважаемыми офицерами в униформе" пообедать в заведении. Свой отказ она обосновала тем, что, мол, "военные – опасны".
Далее капитан 3 ранга попросил у девушки телефон руководителя заведения, а в ответ снова прозвучали отказ и самоуверенность.
Плетенчук подчеркнул, что этот случай – доказательство того, что до сих пор есть часть общества, которая стремится оставаться в стороне от войны и не хочет с пониманием относиться к ветеранам.
Я всегда стараюсь держать себя в руках, потому что мой ПТСР – это лайт версия того, через что прошли штурмовики. Но у ребят, конечно, может возникнуть куча вопросов на вроде "стоило ли их защищать",
– подытожил спикер ВМС.
Напомним, в ресторане Noice в Оболонском районе Киева отказались обслуживать военного. Работник заведения сказал, что запретило руководство.