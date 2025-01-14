Об этом журналистам рассказал военный, сообщает 24 Канал со ссылкой на OBOZ.UA. В ресторане и полиции уже отреагировали.
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Военному отказали в обслуживании
Военный рассказал журналистам, что в воскресенье, 12 января, в 21:30 зашел в ресторан, чтобы выпить кофе. Однако на входе его остановила охрана. Сообщила, мол "хозяин ресторана запрещает пускать военных".
СМИ также обнародовали видео из ресторана. На кадрах разговор с работником заведения.
К сожалению, при всем уважении, я не могу. Мне запретили обслуживать,
– отметил работник.
На уточняющие вопросы военного, кто именно запретил, работник ответил: "Руководство".
Военному отказали в обслуживании: смотрите видео
Военный также рассказал, что правоохранители, которые приехали на место, выяснили, что он трезв и не совершает никаких правонарушений. После уехали.
Воин также заявил, что это уже не первый такой случай со стороны руководства этого ресторана.
Руководство ресторана в лице директора Руслана, менеджера Инны и совладельца-гражданина Турции Айхана Оздемира проявили пренебрежение к военным,
– подчеркнул военный.
Что говорят в Noice
Издание отмечало, что обращалось за комментарием к руководству ресторана, но на момент публикации новости его не получило.
Впрочем, вечером 13 января в инстаграме ресторана появился пост.
С нашим рестораном произошла неприятная ситуация. Большая просьба не реагировать и не вестись на провокационную информацию, что распространяется во всех соцсетях,
– заявили в Noice.
Также отметили, что уже "в ближайшее время" дадут официальное разъяснение относительно того, что произошло.
Как отреагировали в Noice / Скриншот
Полиция начала уголовное производство
Вечером 13 января полиция прокомментировала конфликт в ресторане в Оболонском районе.
Предварительно установлено, что вчера (12 января – 24 Канал) вечером работник заведения, общаясь с посетителем, действующим военнослужащим, отказал последнему в обслуживании,
– говорится в сообщении.
Добавили, что видео было распространено в социальных сетях. По данному факту полицейские начали уголовное производство по части 1 статьи 296 Уголовного кодекса, – грубое нарушение общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу.
Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства конфликта.