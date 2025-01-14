Об этом журналистам рассказал военный, сообщает 24 Канал со ссылкой на OBOZ.UA. В ресторане и полиции уже отреагировали.

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Военному отказали в обслуживании

Военный рассказал журналистам, что в воскресенье, 12 января, в 21:30 зашел в ресторан, чтобы выпить кофе. Однако на входе его остановила охрана. Сообщила, мол "хозяин ресторана запрещает пускать военных".

СМИ также обнародовали видео из ресторана. На кадрах разговор с работником заведения.

К сожалению, при всем уважении, я не могу. Мне запретили обслуживать,

– отметил работник.

На уточняющие вопросы военного, кто именно запретил, работник ответил: "Руководство".

Военному отказали в обслуживании: смотрите видео

Военный также рассказал, что правоохранители, которые приехали на место, выяснили, что он трезв и не совершает никаких правонарушений. После уехали.

Воин также заявил, что это уже не первый такой случай со стороны руководства этого ресторана.

Руководство ресторана в лице директора Руслана, менеджера Инны и совладельца-гражданина Турции Айхана Оздемира проявили пренебрежение к военным,

– подчеркнул военный.

Что говорят в Noice

Издание отмечало, что обращалось за комментарием к руководству ресторана, но на момент публикации новости его не получило.

Впрочем, вечером 13 января в инстаграме ресторана появился пост.

С нашим рестораном произошла неприятная ситуация. Большая просьба не реагировать и не вестись на провокационную информацию, что распространяется во всех соцсетях,

– заявили в Noice.

Также отметили, что уже "в ближайшее время" дадут официальное разъяснение относительно того, что произошло.

Как отреагировали в Noice / Скриншот

Полиция начала уголовное производство

Вечером 13 января полиция прокомментировала конфликт в ресторане в Оболонском районе.

Предварительно установлено, что вчера (12 января – 24 Канал) вечером работник заведения, общаясь с посетителем, действующим военнослужащим, отказал последнему в обслуживании,

– говорится в сообщении.

Добавили, что видео было распространено в социальных сетях. По данному факту полицейские начали уголовное производство по части 1 статьи 296 Уголовного кодекса, – грубое нарушение общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу.

Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства конфликта.