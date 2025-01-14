Про це журналістам розповів військовий, повідомляє 24 Канал з посиланням на OBOZ.UA. У ресторані та поліції вже відреагували.

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Військовому відмовили в обслуговуванні

Військовий розповів журналістам, що в неділю, 12 січня, о 21:30 зайшов до ресторану, аби випити кави. Однак, на вході його зупинила охорона. Повідомила, мовляв "хазяїн ресторану забороняє пускати військових".

ЗМІ також оприлюднили відео з ресторану. На кадрах розмова з працівником закладу.

На жаль, при всій повазі, я не можу. Мені заборонили обслуговувати,

– зазначив працівник.

На уточнювальні запитання військового, хто саме заборонив, працівник відповів: "Керівництво".

Військовому відмовили в обслуговуванні: дивіться відео

Військовий також розповів, що правоохоронці, які приїхали на місце, з'ясували, що він тверезий і не вчиняє жодних правопорушень. Опісля поїхали.

Воїн також заявив, що це вже не перший такий випадок з боку керівництва цього ресторану.

Керівництво ресторану в особі директора Руслана, менеджера Інни та співвласника-громадянина Туреччини Айхана Оздеміра проявили зневагу до військових,

– наголосив військовий.

Що кажуть у Noice

Видання зазначало, що зверталося за коментарем до керівництва ресторану, але на момент публікації новини його не отримало.

Втім, ввечері 13 січня в інстаграмі ресторану з'явився пост.

З нашим рестораном сталась неприємна ситуація. Велике прохання не реагувати й не вестися на провокативну інформацію, що розповсюджується у всіх соцмережах,

– заявили в Noice.

Також зазначили, що вже "найближчим часом" дадуть офіційне роз'яснення стосовно того, що сталося.

Як відреагували в Noice / Скриншот

Поліція розпочала кримінальне провадження

Ввечері 13 січня поліція прокоментувала конфлікт у ресторані в Оболонському районі.

Попередньо встановлено, що вчора (12 січня – 24 Канал) ввечері працівник закладу, спілкуючись із відвідувачем, діючим військовослужбовцем, відмовив останньому в обслуговуванні,

– йдеться в повідомленні.

Додали, що відео було поширене в соціальних мережах. За вказаним фактом поліцейські розпочали кримінальне провадження за частиною 1 статті 296 Кримінального кодексу, – грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства.

Наразі правоохоронці з'ясовують всі обставини конфлікту.