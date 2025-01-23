Они спрятали взрывчатку в детской игрушке. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Офис генпрокурора.

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Злоумышленники хотели взорвать наряд полиции

Следствие установило, двое 19-летних парней нашли "легкий заработок" в телеграмм-каналах. За "спецзадание" им пообещали "оплату" 3 тысячи долларов.

"Заказчик" приказал им взорвать взрывчатку в арендованной квартире в Житомире. Однако, перед этим они должны были вызвать туда наряд полиции, и только тогда совершить теракт.

Для этого 19 января 2025 года они приехали в областной центр, забрали в определенном месте чемодан и пакет со взрывчаткой и установили ее в квартире в центре города. Два взрывных устройства замаскировали в детскую мягкую игрушку и коробку от портативного аккумулятора. Их заложили возле входной двери и в комнате и ушли из квартиры,

– пишут в прокуратуре.

Чтобы подтвердить "заказчику" выполненную работу, ребята установили в квартире мобильный телефон в режиме видеонаблюдения.

"Благодаря скоординированным и слаженным действиям правоохранителей теракт предотвратили, а мужчин задержали. Сейчас обоих подозреваемых взяли под стражу без права внесения залога", – добавили в Офисе генпрокурора.

Досудебное расследование по делу продолжается.