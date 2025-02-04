Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на СБУ та Офіс генпрокурора.

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Як СБУ запобігла теракту у Чернівецькій області

У СБУ розповіли, що внаслідок комплексних заходів у Вижницькому районі Чернівецької області було затримано двох агентів російських спецслужб, які готувалися підірвати наряд поліції, що мав прибути за фейковим викликом на 102.

Для вчинення теракту фігуранти заклали у покинутій господарській будівлі саморобний вибуховий пристрій, споряджений саморізами для максимального ураження. Вибухівка була захована у мішок для сміття, а поруч у коробці з-під соку перебував мобільний телефон, який знімав вхід до споруди,

– пояснили у Службі безпеки.

Там також розповіли, що окупанти, використовуючи віддалений доступ до гаджета, планували активувати СВП, коли до будівлі зайдуть поліцейські. До цього часу агенти повинні були сховатись.

Служба безпеки затримала обох агентів після того, як вони встановили вибухівку та вже зайшли у свої помешкання.

"За даними слідства, фігурантами виявилося двоє місцевих наркодилерів віком 17 та 18 років, які потрапили у поле зору окупантів через тематичні телеграм-канали", – зазначили в СБУ.

СБУ запобігла теракту на Буковині / Фото СБУ та Офіс генпрокурора

Після дистанційного вербування молодики отримали від свого російського куратора детальні інструкції для виготовлення саморобного вибухового пристрою та локації його подальшого розміщення.

Під час обшуків в оселях затриманих вилучено мобільні телефони із доказами підготовки замовного теракту. Також у помешканнях фігурантів виявлено компоненти для вибухівки,

– зазначили в Службі безпеки.

Наразі слідчі СБУ повідомили обом агентам про підозру за статтями Кримінального кодексу України про:

незаконне виготовлення вибухового пристрою, вчинене за попередньою змовою групою осіб;

закінчений замах на вчинення терористичного акту за попередньою змовою групою осіб.

Нині зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна.