Повідомляє 24 Канал з посиланням на СБУ та Офіс генпрокурора.

Дивіться також СБУ та Нацполіція затримали російських агентів, які готували серію терактів на Одещині

Що планувала російська агентка

Контррозвідка та слідчі СБУ запобігли масштабному теракту на одній із центральних вулиць Києва. За результатами спецоперації вдалося затримати російську агентку, яка хотіла підрив вибухівки біля будівлі одного із структурних підрозділів Служби безпеки.

Ця локація наразі не використовується співробітниками спецслужби, котрі на період повномасштабного вторгнення передислоковані на запасні пункти роботи. Втім, потенційний теракт міг призвести до великих жертв серед цивільних перехожих у центральній частині міста,

– зазначили правоохоронці.

У затриманої було виявлено сумку, в якій знаходився саморобний вибуховий пристрій потужністю 7 кілограмів у тротиловому еквіваленті. Цього достатньо, аби пошкодити будівлю та завдати смертельного ураження людям, які могли б перебувати біля епіцентру вибуху.

Що відомо про затриману дівчину

Для підготовки до теракту росіянами була завербована 22-річна наркозалежна зі Львова, яка шукала "швидкі" гроші у телеграм-каналах.

Вона прибула до Києва, де заздалегідь орендована квартира стала її базою для підготовки теракту. Щоб зафіксувати вибух, окупанти передали виконавиці мінікамеру, яку вона встановила на балконі. За допомогою віддаленого доступу ворог міг слідувати ха центральною вулицею Києва в режимі онлайн.

Правоохоронці затримали російську агентку / Фото СБУ

За допомогою віддаленого доступу ворог отримав можливість у режимі онлайн слідкувати за центральною вулицею Києва і таким чином хотів зафіксувати наслідки теракту.

Співробітники СБУ спрацювали на випередження і затримали, коли та забирала сумку з вибухівкою зі сховку. У затриманої вилучили телефон, який вона використовувала для комунікації із російською спецслужбою.

Жінці оголошено підозру за кількома статтями:

державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану;

готування до вчинення терористичного акту, вчинене за попередньою змовою групою осіб;

незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.

Їй загрожує довічне ув’язнення.