Сообщает 24 Канал со ссылкой на СБУ и Офис генпрокурора.
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Что планировала российская агентка
Контрразведка и следователи СБУ предотвратили масштабный теракт на одной из центральных улиц Киева. По результатам спецоперации удалось задержать российскую агентку, которая хотела подрыв взрывчатки у здания одного из структурных подразделений Службы безопасности.
Эта локация пока не используется сотрудниками спецслужбы, которые на период полномасштабного вторжения передислоцированы на запасные пункты работы. Впрочем, потенциальный теракт мог привести к большим жертвам среди гражданских прохожих в центральной части города,
– отметили правоохранители.
У задержанной была обнаружена сумка, в которой находилось самодельное взрывное устройство мощностью 7 килограммов в тротиловом эквиваленте. Этого достаточно, чтобы повредить здание и нанести смертельное поражение людям, которые могли бы находиться возле эпицентра взрыва.
Что известно о задержанной девушке
Для подготовки к теракту россиянами была завербована 22-летняя наркозависимая из Львова, которая искала "быстрые" деньги в телеграмм-каналах.
Она прибыла в Киев, где заранее арендованная квартира стала ее базой для подготовки теракта. Чтобы зафиксировать взрыв, оккупанты передали исполнительнице миникамеру, которую она установила на балконе. С помощью удаленного доступа враг мог следовать ха центральной улице Киева в режиме онлайн.
Правоохранители задержали российского агента / Фото СБУ
С помощью удаленного доступа враг получил возможность в режиме онлайн следить за центральной улицей Киева и таким образом хотел зафиксировать последствия теракта.
Сотрудники СБУ сработали на опережение и задержали, когда та забирала сумку со взрывчаткой из тайника. У задержанной изъяли телефон, который она использовала для коммуникации с российской спецслужбой.
Женщине объявлено подозрение по нескольким статьям:
- государственная измена, совершенная в условиях военного положения;
- приготовление к совершению террористического акта, совершенное по предварительному сговору группой лиц;
- незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.
Ей грозит пожизненное заключение.