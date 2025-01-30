Сообщает 24 Канал со ссылкой на СБУ и Офис генпрокурора.

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Что собирались сделать российские агенты в Одесской области

По данным следствия, группа планировала сначала поджечь несколько служебных автомобилей, а когда полицейские прибудут на место, дистанционно взорвать самодельное взрывное устройство.

Как установило расследование, чтобы воплотить этот план, фигуранты поселились в хостеле вблизи объекта, приобрели 4 канистры бензина для поджога, а в заранее подготовленном тайнике держали замаскированную под огнетушитель взрывчатку,

– рассказали правоохранители.

Злоумышленников удалось задержать на этапе подготовки к теракту. Выйти на их след правоохранителям удалось во время расследования убийства волонтера из Одесской области, что произошло 20 января. Тогда злоумышленники подожгли авто активиста возле его дома, а когда тот вышел тушить огонь, взорвали взрывчатку, спрятанную в рюкзаке.

Правоохранители задержали российских агентов / Фото СБУ

Среди задержанных – трое наркозависимых в возрасте от 23 до 45 лет и их 46-летний сообщник, ранее судимый за кражи и разбой. Последний отвечал за изготовление взрывчатки и ее закладки в тайник.

Им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Что известно об убийстве волонтера в Одесской области

Правоохранители рассказали, что 20 января около 22:40 подозреваемые взорвали самодельную взрывчатку возле частного дома в Пересыпском районе Одессы. В результате теракта погиб 54-летний хозяин дома – местный предприниматель и волонтер.

Правоохранители выяснили, что теракт совершили четверо одесситов, которые были завербованы российскими спецслужбами и действовали в интересах государства-агрессора. За денежное вознаграждение они согласились на предложение изготовить взрывчатку и взорвать ее в обусловленном месте. За совершение теракта им обещали 2500 долларов США,

– говорится в сообщении.

Злоумышленники подожгли авто волонтера / Фото Офиса генпрокурора

Злоумышленники установили взрывное устройство возле забора дома и припаркованного автомобиля, а также разместили мобильный телефон в режиме видеотрансляции для фиксации преступления. Чтобы выманить мужчину наружу, они подожгли его авто. Когда 54-летний владелец автомобиля вышел тушить пожар, взрывчатка сдетонировала. От полученных травм он погиб на месте.

После выполнения задания террористы отчитались "заказчику", который в режиме реального времени наблюдал за совершением преступления, за что перевел 1000 долларов США, которые злоумышленники разделили между собой.