Злоумышленники находятся под стражей, им грозит пожизненное с конфискацией имущества, сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу Службы безопасности Украины.

Смотрите также На Львовщине курсантку военного вуза подозревают в госизмене

Что известно о задержании украинцев, которых завербовала ФСБ

Так, двух агентов ФСБ, которые фотографировали взлет отечественного F-16, задержали вблизи одного из военных аэродромов Украины. СБУ сообщает, что это двое жителей Кременчуга в возрасте 22 и 21 год. Фигуранты были завербованы кадровой сотрудницей ФСБ, личность которой уже установили.

Задачей агентов было собрать точные координаты основных и резервных аэродромов и объектов авиационной инфраструктуры Украины, чтобы в дальнейшем враг мог нанести по ним ракетные и беспилотные удары,

– отметили в СБУ.

Кроме геолокаций они должны были сделать текстовый и фотоотчет. Предатели должны были указать и описать, какая именно техника расположена на каждом из объектов.

Для этого вражеские агенты планировали на маршрутных автобусах объехать 5 областей Украины. У каждого из объектов они планировали арендовать жилье, чтобы шпионить и снимать "цель" в течение нескольких дней.

ФСБ завербовала украинцев для разведки / фото СБУ

Служба безопасности задержала обоих фигурантов еще на начальном этапе. Правоохранители задокументировали их безрезультатные визиты в несколько регионов и задержали во время фотографирования истребителей F-16. Также СБУ провела комплексные мероприятия для обеспечения безопасности локаций Сил обороны.

При задержании у предателей изъяты мобильные телефоны с доказательствами работы на врага. Ребятам сообщили о подозрении в государственной измене, совершенной по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения.