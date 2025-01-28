Зловмисники перебувають під вартою, їм загрожує довічне з конфіскацією майна, повідомляє 24 Канал з посиланням на пресслужбу Служби безпеки України.

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Що відомо про затримання українців, яких завербувала ФСБ

Так, двох агентів ФСБ, які фотографували зліт вітчизняного F-16, затримали поблизу одного із військових аеродромів України. СБУ повідомляє, що це двоє мешканців Кременчука віком 22 і 21 рік. Фігуранти були завербовані кадровою співробітницею ФСБ, особу якої вже встановили.

Завданням агентів було зібрати точні координати основних і резервних аеродромів та об’єктів авіаційної інфраструктури України, щоб у подальшому ворог міг завдати по них ракетні та дронові удари,

– зазначили у СБУ.

Крім геолокацій вони мали зробити текстовий та фотозвіт. Зрадники мали вказати і описати, яка саме техніка розташована на кожному з об’єктів.

Для цього ворожі агенти планували на маршрутних автобусах об'їхати 5 областей України. Біля кожного з об'єктів вони планували орендувати житло, щоб шпигувати та знімати "ціль" протягом декількох днів.

ФСБ завербувала українців для розвідки / фото СБУ

Служба безпеки затримала обох фігурантів ще на початковому етапі. Правоохоронці задокументували їхні безрезультатні візити у декілька регіонів і затримали під час фотографування винищувачів F-16. Також СБУ провела комплексні заходи для убезпечення локацій Сил оборони.

При затриманні у зрадників вилучено мобільні телефони із доказами роботи на ворога. Хлопцям повідомили про підозру у державній зраді, вчиненій за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану.