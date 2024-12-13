В Україні запустили спеціальний чатбот – "Спали" ФСБешника". Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на СБУ.

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Що відомо про новий чатбот

Бота створили в Telegram, оскільки ця платформа найчастіше використовується ворогом для залучення українських громадян, зокрема молоді та неповнолітніх, до підпалів автівок ЗСУ, будівель ТЦК, мінувань, а також інших диверсій і терактів.

Ми гарантуємо конфіденційність надання інформації. Кожне повідомлення буде ретельно опрацьоване нашими співробітниками,

– повідомляє СБУ.

Через "Спали" ФСБешника" можна швидко передати для СБУ інформацію про соцмережу або месенджер, через який діяли російські спецслужби, об’єкти, на яких пропонували вчинити диверсію, а також номер телефону чи нікнейм вербувальника.

Ці дані допоможуть ефективніше протидіяти спробам дестабілізації ситуації в Україні.

СБУ нагадує, що підпали автівок ЗСУ, будівель ТЦК та інших об’єктів, а також закладення вибухівки – це кримінальні злочини, за які передбачено суворе покарання навіть для неповнолітніх. Вчинення диверсій чи терактів карається ув’язненням до 10 років. Ці норми стосуються громадян, починаючи з 14-річного віку.

Виконання доручень російських спецслужб – це робота в інтересах ворога, який зараз намагається знищити Україну. Такі дії гарантують не гроші, а реальний тюремний строк!

– наголошують у СБУ.

Раніше 24 Канал повідомляв, що СБУ і Нацполіція затримали групу агентів Росії, які підпалювали військову техніку й електропідстанції на Кіровоградщині, Полтавщині та Черкащині. Фігуранти були завербовані російськими спецслужбами саме через Телеграм-канали.