В Украине запустили специальный чатбот – "Спали "ФСБешника". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на СБУ.

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Что известно о новом чатботе

Бота создали в Telegram, поскольку эта платформа чаще всего используется врагом для привлечения украинских граждан, в частности молодежи и несовершеннолетних, к поджогам автомобилей ВСУ, зданий ТЦК, минирований, а также других диверсий и терактов.

Мы гарантируем конфиденциальность предоставления информации. Каждое сообщение будет тщательно обработано нашими сотрудниками,

– сообщает СБУ.

Через "Спали "ФСБешника" можно быстро передать для СБУ информацию о соцсети или мессенджере, через который действовали российские спецслужбы, объекты, на которых предлагали совершить диверсию, а также номер телефона или никнейм вербовщика.

Эти данные помогут эффективнее противодействовать попыткам дестабилизации ситуации в Украине.

СБУ напоминает, что поджоги автомобилей ВСУ, зданий ТЦК и других объектов, а также закладывание взрывчатки – это уголовные преступления, за которые предусмотрено суровое наказание даже для несовершеннолетних. Совершение диверсий или терактов наказывается заключением до 10 лет. Эти нормы касаются граждан, начиная с 14-летнего возраста.

Выполнение поручений российских спецслужб – это работа в интересах врага, который сейчас пытается уничтожить Украину. Такие действия гарантируют не деньги, а реальный тюремный срок!

– отмечают в СБУ.

Ранее 24 Канал сообщал, что СБУ и Нацполиция задержали группу агентов России, которые поджигали военную технику и электроподстанции в Кировоградской, Полтавской и Черкасской области. Фигуранты были завербованы российскими спецслужбами именно через Телеграм-каналы.