Про це повідомляє керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко, передає 24 Канал. Ба більше, спецслужби противника не інформують виконавців про свої плани, зокрема, активізувати вибухівку ще під час виконання терористами завдань.

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Кого вербують росіяни

За словами Коваленка, росіяни намагаються вербувати підлітків та малопоінформовану молодь, яка піддається спокусі отримати "легкі гроші". Куратори обіцяють їм винагороду, але зазвичай без конкретики, наприклад "поїхати туди й віднести пакунок".

Важливо розуміти, що диверсанти гарантовано або помруть, або надовго сядуть в найкоротші терміни, втративши майбутнє,

– йдеться в повідомленні.

До слова, 1 лютого в рівненському ТЦК стався вибух. Спецслужби Росії навмисно підірвали завербованого терориста, коли той зайшов всередину будівлі разом із вибухівкою. Диверсантом виявився 21-річний безробітний із Житомирської області, він шукав швидкі заробітки у телеграм-каналах.