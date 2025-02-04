Протидіяти ворогу може лише українська влада. Таку думку 24 Каналу висловив голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко, зауваживши, що українські цивільні та військові повинні об'єднатись проти ворога.

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Як протидіяти нападам на ТЦК

На думку голови Ради резервістів, зняти напругу між цивільними та ТЦК можуть політичні еліти України, які мають великий вплив на суспільство та формують порядок денний.

Політики намагались створити керовані суспільні електоральні групи, щоб в майбутньому формувати свою електоральну базу. Через це навколо цих баз, не без роботи ФСБ, все одно були групи людей, які проводили антивійськову роботу,

– сказав він.

Паралельно з цим російська ФСБ готувала свої операції, які мали б сколихнути українське суспільство, та нагнітати конфліктність. Так, відбувались послідовні та системні вибухи в ТЦК, намагання здійснити терористичні акти в поліції.

Ба більше, після того, як у місті Пирятин застрелили військовослужбовця Полтавського ТЦК, у навчальні заклади міста прийшов лист зі словами "ми усіх вб'ємо, у нас є зброя, ми організовані".

ФСБ зробили акцент на тому, що вони організовані та структуровані, що їх багато. Крім того, почали розкручувати ідею для військових про якусь помсту або агресію проти цивільних. Слава Богу, що це не спрацювало, військові стримались,

– зазначив він.

Парламент України, за словами Тимочка, має засудити таку агресію щодо військових, адже не має значення, де вони служать. Така реакція від влади вплинула б на суспільну думку.

Також повинна бути тимчасова слідча комісія для розслідувань подібних злочинів. Тоді б всі українці розуміли, що є консолідація влади для того, щоб позбутись ворожої агентури в країні.

Ми завжди програвали в тому, що Росія завжди запускала до нас інфекцію своїх ідеологій, розділяла нас на еліти суспільства та створювати конфлікти на політичній арені,

– наголосив голова Рада резервістів.

Він додав, що країна-агресорка після вибухів у ТЦК мала надію, що в українському суспільстві розгориться жахливий конфлікт. На щастя, в Україні є одна армія, немає приватних військ, наприклад, від окремих політичних партій, тому це не призвело до дестабілізації серед громадян.

"Зараз не потрібно ділитись на військових чи цивільних, а на громадян, які хочуть захистити Україну та врятувати себе в межах цієї країни. Якщо програють чи цивільні, чи військові, то програє вся країна", – підсумував він.

Нагадаймо, що 1 лютого у Рівненському ТЦК стався вибух, внаслідок якого одна людина загинула, а шестеро отримали поранення. Вже 2 лютого вибух пролунав біля будівлі РТЦК та СП у Павлограді.