Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.

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Що відомо про вибухи у Павлограді?

Тривогу у Дніпропетровській області оголосили ще о 22:51 29 липня. У напрямку регіону рухалися російські ударні безпілотники типу "Шахед".

Уже 30 липня о 00:19 військові повідомили, що ворожі БпЛА на сході Дніпропетровської області тримають курс на північно-західний напрямок. Повітряні сили також закликали жителів Павлограда бути в безпечних місцях.

Павлоград/район – перебувайте в укриттях!

– мовилося у повідомленні.

О 00:23 Повітряні сили писали, що російські БпЛА летять на Павлоград зі сходу та заходу. Про гучні звуки у місті стало відомо о 00:35.

"У Павлограді на Дніпропетровщині було чутно звуки вибухів", – проінформували кореспонденти Суспільного.

Наразі про наслідки ворожої атаки по Павлограду в ОВА чи місцевій владі нічого не писали.

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