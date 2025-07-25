Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на місцеві телеграм-канали.

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Що відомо про вибухи у Дніпрі та Павлограді 25.07.2025?

Про вибухи у Павлограді або районі в мережі написали о 02:14. Уже через 20 хвилин також їх чули в обласному центрі. Повторні вибухи прогриміли у Дніпрі близько 02:42 і 02:45.

До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.

Зауважимо, що раніше Повітряні сили попереджали про загрозу застосування ворогом ударних дронів. Зокрема, о 01:47 військові писали, що нові групи російських БпЛА через Запорізьку область у напрямку Дніпропетровської. Уже за хвилину додали Павлоградський і Самарський райони.

Нові групи ворожих ударних БпЛА через Запорізьку область в напрямку Дніпропетровської,

– знову попередили Повітряні сили вже о 01:49.

Станом на 02:50 повітряна тривога триває. У жодному разі не нехтуйте правилами безпеки й до відбою перебувайте в укритті.