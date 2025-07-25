Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.

Зверніть увагу Росія запустила "Шахеди" на Україну, на Київщині тривога через загрозу балістики

Що відомо про вибух у Кременчуці 25 липня?

Близько опівночі у Кременчуці було чути звук вибуху. Тимчасовий виконувач обов'язків начальника ОВА повідомив про роботу протиповітряної оборони.

На Полтавщині працює ППО. Перебувайте в укриттях!

– написав Володимир Когут.

Перед цим, о 23:56, Повітряні сили попередили про загрозу застосування ворогом балістичного озброєння з північного сходу.

Швидкісна ціль на північному сході Полтавщини в напрямку Кременчука!

– наголосили військові о 23:58.

Також закликали жителів Кременчука перейти в укриття. Зауважимо, що повітряну тривогу на Полтавщині оголосили ще о 21:30.

До слова, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.