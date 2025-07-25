Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.
Зверніть увагу Росія запустила "Шахеди" на Україну, на Київщині тривога через загрозу балістики
Що відомо про вибух у Кременчуці 25 липня?
Близько опівночі у Кременчуці було чути звук вибуху. Тимчасовий виконувач обов'язків начальника ОВА повідомив про роботу протиповітряної оборони.
На Полтавщині працює ППО. Перебувайте в укриттях!
– написав Володимир Когут.
Перед цим, о 23:56, Повітряні сили попередили про загрозу застосування ворогом балістичного озброєння з північного сходу.
Швидкісна ціль на північному сході Полтавщини в напрямку Кременчука!
– наголосили військові о 23:58.
Також закликали жителів Кременчука перейти в укриття. Зауважимо, що повітряну тривогу на Полтавщині оголосили ще о 21:30.
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