Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильное.

Обратите внимание Россия запустила "Шахеды" на Украину, на Киевщине тревога из-за угрозы баллистики

Что известно о взрыве в Кременчуге 25 июля?

Около полуночи в Кременчуге был слышен звук взрыва. Временно исполняющий обязанности начальника ОВА сообщил о работе противовоздушной обороны.

На Полтавщине работает ПВО. Находитесь в укрытиях!

– написал Владимир Когут.

Перед этим, в 23:56, Воздушные силы предупредили об угрозе применения врагом баллистического вооружения с северо-востока.

Скоростная цель на северо-востоке Полтавщины в направлении Кременчуга!

– отметили военные в 23:58.

Также призвали жителей Кременчуга перейти в укрытие. Заметим, что воздушную тревогу на Полтавщине объявили еще в 21:30.

К слову, оперативно о тревогах, ракетной опасности, угрозе ударных БПЛА для всех областей, взрывах, а также последствиях российских атак читайте в нашем телеграме.