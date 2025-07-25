Что известно об атаке "Шахедами", в каких областях есть угроза удара, – сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы. Призываем не пренебрегать правилами безопасности и во время тревоги находиться в укрытии.
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Что известно об атаке "Шахедами" 25.07.2025?
Где сейчас воздушная тревога: смотрите интерактивную карту
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Новые группы вражеских ударных дронов на границе Сумской и Черниговской областей. Курс – западный/юго-западный. Российские беспилотники на севере Сумщины, курс – южный. На Сумщине угроза применения врагом ударных беспилотников.
Новые группы вражеских ударных дронов на границе Сумской и Черниговской областей. Курс – западный/юго-западный.
Российские беспилотники на севере Сумщины, курс – южный.
На Сумщине угроза применения врагом ударных беспилотников.