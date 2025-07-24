Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на главу Одесской ОВА Олега Кипера.

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Что известно о жертве в результате атаки на Одессу 24 июля?

В 19:12 Олег Кипер сообщил, что, к сожалению, в результате ночной атаки России дронами по Одессе погиб человек.

Его тело только что деблокировали спасатели из-под завалов жилой многоэтажки. Погибшему было 32 года,

– рассказал председатель ОВА.

Также чиновник выразил искренние соболезнования родным и близким погибшего.

Работы по демонтажу конструктивных элементов дома продолжаются.

24 Канал выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего в результате российской атаки. Вечная память!

Заметим, в результате террористической атаки России в Одессе разрушена девятиэтажка. Горели дома на пятом и шестом этажах одного из подъездов.

Утром в ГСЧС сообщали, что есть угроза обвала конструкций. Спасатели эвакуировали 33 жителей и спасли 5, которые были заблокированы в квартирах.