Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на голову Одеської ОВА Олега Кіпера.

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Що відомо про жертву внаслідок атаки на Одесу 24 липня?

О 19:12 Олег Кіпер повідомив, що, жаль, внаслідок нічної атаки Росії дронами по Одесі загинув чоловік.

Його тіло тільки що деблокували рятувальники з-під завалів житлової багатоповерхівки. Загиблому було 32 роки,

– розповів голова ОВА.

Також посадовець висловив щирі співчуття рідним і близьким загиблого.

Роботи по демонтажу конструктивних елементів будинку тривають.

24 Канал висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого внаслідок російської атаки. Вічна пам'ять!

Зауважимо, внаслідок терористичної атаки Росії в Одесі зруйнована дев'ятиповерхівка. Горіли оселі на п'ятому й шостому поверхах одного з під'їздів.

Вранці у ДСНС повідомляли, що є загроза обвалу конструкцій. Рятувальники евакуювали 33 жителів і врятували 5, які були заблоковані у квартирах.