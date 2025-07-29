Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Сухопутних військ.

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Що відомо про ворожу атаку?

Ворог завдав ракетного удару по території одного з навчальних підрозділів Сухопутних військ Збройних Сил України 29 липня. Станом на 21.30 відомо про трьох загиблих та 18 поранених військовослужбовців.

На місці працюють відповідні екстрені служби, а пораненим оперативно надається вся необхідна медична допомога.

Для з'ясування всіх обставин і причин втрати особового складу створено комісію на чолі з начальником Військової служби правопорядку Збройних Сил України та призначено службове розслідування,

– розповіли в Сухопутних військах.

Командування вживає додаткових заходів безпеки для збереження життя і здоров'я військовослужбовців під час ракетних та повітряних ударів агресора по полігонах та навчальних центрах.

У Сухопутних військах підкреслили, що в разі встановлення, що до загибелі та травмування військовослужбовців призвели дії або бездіяльність посадових осіб, винні будуть притягнуті до відповідальності.

OSINT-фахівці зазначають, що атака могла бути на Чернігівську область.

Які наслідки іншої атаки на навчальний центр?

Місяць тому, 24 червня, російські окупанти атакували "Шахедами" територію одного з навчальних центрів Сухопутних військ ЗСУ. Унаслідок цього один з військовослужбовців отримав поранення, його доправили до лікувального закладу.

Тоді застосовували посилені захисні заходи для гарантування безпеки та здоров'я військовослужбовців у разі можливих ракетних і повітряних атак Росії. Командування закликало всіх військовослужбовців бути пильними, неухильно дотримуватися заходів безпеки та чітко виконувати алгоритми дій під час повітряних тривог.

Крім цього, окупанти неодноразово атакували територіальні центри комплектування та соціальної підтримки.

Попри всі зусилля ворога, який прагне пригальмувати цей процес, або навіть зупинити його, мобілізація в нас тривала, триває і буде тривати,

– сказав речник Сухопутних військ.

Подібними ударами ворог намагається посіяти страх і зневіру серед населення. Окупанти намагаються домогтися відмови цивільних відвідувати такі ТЦК з будь-яких питань – чи соціальних послуг, чи оновлення даних, чи для укладання контрактів з армією.