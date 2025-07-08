Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на речника Сухопутних військ ЗСУ Віталія Саранцева в ефірі телемарафону.

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Сухопутні війська про мобілізацію в Україні

На тлі ударів Росії по ТЦК, речник Сухопутних військ прокоментував хід мобілізації в Україні.

Незважаючи на всі зусилля ворога, який прагне пригальмувати цей процес, або навіть зупинити його, мобілізація в нас тривала, триває і буде тривати,

– підкреслив Саранцев.

Додав, усе зроблене для того, щоб процес комплектації й поповнення підрозділів Сил оборони залишався неспинним.

Напередодні речник Сухопутних військ також наголошував, що, окрім зриву мобілізації, агресор намагається також посіяти страх і зневіру серед населення. Зауважив, що багато ТЦК розташовані у густонаселених районах з розвиненою інфраструктурою.

"Таке небезпечне сусідство має обурити громадян і підштовхнути їх до якихось дій проти ТЦК… Саме на це Росія, найімовірніше, робить ставку", – сказав Саранцев.