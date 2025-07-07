Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на заяву полковника Віталія Саранцева, начальника управління комунікацій командування Сухопутних військ ЗСУ в ефірі телеканалу "Київ24".

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Окрім зриву мобілізації, ворог намагається посіяти страх і зневіру серед населення.

Саранцев зауважив, що багато ТЦК та СП розташовані у густонаселених районах з розвиненою інфраструктурою.

Таке небезпечне сусідство має обурити громадян і підштовхнути їх до якихось дій проти ТЦК… Саме на це Росія, найімовірніше, робить ставку,

– сказав військовослужбовець.

Також своїми діями ворог намагається домогтися відмови цивільних відвідувати такі ТЦК з будь-яких питань – чи соціальних послуг, чи оновлення даних, чи для укладання контрактів з армією.