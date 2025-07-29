Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Сухопутных войск.

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Что известно о вражеской атаке?

Враг нанес ракетный удар по территории одного из учебных подразделений Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины 29 июля. По состоянию на 21.30 известно о трех погибших и 18 раненых военнослужащих.

На месте работают соответствующие экстренные службы, а раненым оперативно оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Для выяснения всех обстоятельств и причин потери личного состава создана комиссия во главе с начальником Военной службы правопорядка Вооруженных Сил Украины и назначено служебное расследование,

– рассказали в Сухопутных войсках.

Командование принимает дополнительные меры безопасности для сохранения жизни и здоровья военнослужащих во время ракетных и воздушных ударов агрессора по полигонам и учебным центрам.

В Сухопутных войсках подчеркнули, что в случае установления, что к гибели и травмированию военнослужащих привели действия или бездействие должностных лиц, виновные будут привлечены к ответственности.

OSINT-специалисты отмечают, что атака могла быть на Черниговскую область.

Какие последствия другой атаки на учебный центр?

Месяц назад, 24 июня, российские оккупанты атаковали "Шахедами" территорию одного из учебных центров Сухопутных войск ВСУ. В результате один из военнослужащих получил ранения, его доставили в лечебное учреждение.

Тогда применяли усиленные защитные меры для обеспечения безопасности и здоровья военнослужащих в случае возможных ракетных и воздушных атак России. Командование призвало всех военнослужащих быть бдительными, неуклонно соблюдать меры безопасности и четко выполнять алгоритмы действий во время воздушных тревог.

Кроме этого, оккупанты неоднократно атаковали территориальные центры комплектования и социальной поддержки.

Несмотря на все усилия врага, который стремится притормозить этот процесс, или даже остановить его, мобилизация у нас продолжалась, продолжается и будет продолжаться,

– сказал представитель Сухопутных войск.

Подобными ударами враг пытается посеять страх и уныние среди населения. Оккупанты пытаются добиться отказа гражданских посещать такие ТЦК по любым вопросам – или социальных услуг, или обновления данных, или для заключения контрактов с армией.