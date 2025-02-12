Фото затримання російського "щура" швидко стало вірусним у мережі. Найкумедніші меми зібрав 24 Канал.

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Хвилю мемів викликало фото, на якому Василь Малюк тримає затриманого.

СБУ викрила топового "щура" ФСБ у своїх лавах! Затримував зрадника сьогодні зранку особисто Голова СБУ Василь Малюк. Як виявилося, на ворога працював керівник Штабу Антитерористичного центру СБ України,

– мовиться у повідомленні.

На світлині Малюк міцно тримає за плече іншого чоловіка – мовляв, "не переживай, все буде добре... або ні". Цікаво, що затриманого СБУ не розголошує.

Реакція соцмереж

Українці у соцмережах одразу ж почали висловлювати захоплення сміливістю Малюка. І, звісно ж, жартувати зі світлини.



СБУ заявила про затримання керівника штабу свого Антитерористичного центру / Фото із соцмереж



Малюк особисто затримав російського крота / Фото із соцмереж

Користувачі мережі помітили, що затриманий чинив опір. Але Малюк "поставив його назад". Це видно по відмітині на чолі кремлівського агента.



Затримання агента ФСБ / Фото із соцмереж



Видно, що агент Кремля чинив опір / Фото із соцмереж



Як я виганяю за двері кота о 4 ранку / Фото із соцмереж