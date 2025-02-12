Фото задержания российской "крысы" быстро стало вирусным в сети. Самые забавные мемы собрал 24 Канал.

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Волну мемов вызвало фото, на котором Василий Малюк держит задержанного.

СБУ разоблачила топовую "крысу" ФСБ в своих рядах! Задерживал предателя сегодня утром лично Председатель СБУ Василий Малюк. Как оказалось, на врага работал руководитель Штаба Антитеррористического центра СБ Украины,
– говорится в сообщении.

На фотографии Малюк крепко держит за плечо другого человека – мол, "не переживай, все будет хорошо... или нет". Интересно, что задержанного СБУ не разглашает.

Реакция соцсетей

Украинцы в соцсетях сразу же начали выражать восхищение смелостью Малыша. И, конечно же, шутить с фотографии.

СБУ заявила о задержании руководителя штаба своего Антитеррористического центра
СБУ заявила о задержании руководителя штаба своего Антитеррористического центра / Фото из соцсетей

Малыш лично задержал российского крота
Малыш лично задержал российского крота / Фото из соцсетей

Пользователи сети заметили, что задержанный оказал сопротивление. Но Малыш "поставил его обратно". Это видно по отметке на лбу кремлевского агента.

Задержание агента ФСБ
Задержание агента ФСБ / Фото из соцсетей

Видно, что агент Кремля оказал сопротивление
Видно, что агент Кремля сопротивлялся / Фото из соцсетей

Как я выгоняю за дверь кота в 4 утра
Как я выгоняю за дверь кота в 4 утра / Фото из соцсетей

СБУ борется с российскими крысами
СБУ борется с российскими "крысами" / Фото из соцсетей