Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу СБУ.

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Задержана агент России, которая готовила теракт против полицейских

В четверг, 13 февраля, в СБУ сообщили, что задержан агент России, которая готовила теракт против украинских правоохранителей в Житомире 19 января этого года.

Там напомнили, что тогда Служба безопасности задержала 2 российских агентов на попытке подрыва наряда полиции, который должен был прибыть по вызову на 102.

Сейчас задержана фигурантка, которая по заказу России изготовила два самодельных взрывных устройства (СВУ), которыми враг пытался взорвать житомирских полицейских,

– говорится в сообщении.

Указывается, что злоумышленницей оказалась 16-летняя местная жительница, которую в телеграмм-канале завербовал российский спецслужбист.

Так, по его инструкции девушка самостоятельно изготовила взрывчатки, к одной из которых подключила мобильный телефон для дистанционной активации. Затем фигурантка спрятала их в тайнике, а геолокацию сбросила российскому куратору.

Вскоре по этим координатам двое террористов забрали СВУ и пытались взорвать украинских правоохранителей.

"После предупреждения теракта фигурантка "залегла на дно", скрываясь по адресам своих родственников. Контрразведка СБУ установила ее местонахождение и задержала в Бердичевском районе", – сообщили в СБУ.

Кроме этого, указывается, что когда злоумышленница скрывалась от правосудия, то получила дополнительные заказы из России на изготовление новых самодельных взрывных устройств.

Во время обысков по местам пребывания задержанной изъяты компоненты для взрывчатки, "сменные" сим-карты для конспирации и мобильный телефон с доказательствами преступлений,

– рассказали детали в СБУ.

Сейчас девушке сообщили о подозрении по части 2 статьи 15, части 2 статьи 258 Уголовного кодекса Украины (законченное покушение на совершение террористического акта по предварительному сговору группой лиц).

Известно, что фигурантка находится под стражей. Ей грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.